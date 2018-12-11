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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Siverek’te öğretmen servisi kaza yaptı: 13 yaralı

Siverek’te öğretmen servisi kaza yaptı: 13 yaralı

Kaza yapan servis

Sağlık Ekibi Öğretmenler Aşırı Yağış Öğretmenlik Servis Aracı 

-Servisin çevresinde toplanan vatandaşlar
-Hastaneden görüntü
-Acil önünde ambulanslar
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada sürücü ve 12 öğretmen yaralandı. Kaza ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Söğütlü kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azıklı kırsal mahallesinde öğretmenlik görevi yapan, öğretmenleri ders bitiminden sonra ilçe merkezine taşıyan Mehmet Şah A. Yönetimindeki 63 S 6075 Plakalı servis aracı ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta Söğütlü kırsal mahallesi yakınlarında aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Meydana gelen kazada servis sürücüsü Mehmet Şah A. İle birlikte Hülya İ, Kübra H. Ayşe Nur.B. Medine A. Hülya B. Emine Y. Elif D. Hanım E. Ömer S.Elife A. Reyhan G. İle Murat B’ isimli öğretmenler yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan iki kişinin durumu ağırken, diğer öğretmenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı (MB-SD-
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