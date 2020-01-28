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28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Siverek'te korkutan trafo yangını

Siverek'te korkutan trafo yangını

yangına müdahale eden kepçe

Elektrik Trafosu Yangına Müdahale 

-yangın alevleri ve dumanı
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik trafosu yandı, mahallede korkulu anlar yaşandı.Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Esmerçayı Mahallesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı, kısa sürede alevlere teslim olan trafonun yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar bölgede bulunan SUSKİ'ye ait kepçe alevlerin üzerine toprak atarak yangını sündürmeye çalıştı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kepçeyle büyük bölümü söndürülen yangını tamamen sündürerek, soğutma çalışması yaptı.
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