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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Siverek’te kaza: 4 yaralı

Siverek’te kaza: 4 yaralı

Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA -HD) ŞANLIURFA

İlk Müdahale Hastane Jandarma Devlet Hastanesi Direksiyon 


- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı Kaza Siverek Karacadağ karayolunun 5. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Siverek ileç merkezine doğru seyir halinde bulunan Hüseyin Kıran yönetimindeki 34 BA 6142 plakalı otomobil, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Hüseyin Kıran ile birlikte araçta bulunan eşi Hatun, oğlu Yusuf ve ismi öğrenilemeyen 8 aylık bebekleri yaralandı. Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri sonrasında Siverek devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı Kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatıldı
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