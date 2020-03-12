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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Siverek'te İstiklal Marşının kabulü kutlandı

Siverek'te İstiklal Marşının kabulü kutlandı

Saygı duruşu ve istiklal marşı

Anma Töreni Saygı Duruşu Gençlik Merkezi Öğrenciler Anma Etkinliği 

-Kur'an tilaveti
-salondan görüntüler
-öğrenciler
-şiirler
-genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümünde kutlandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümünde kutlandı. İlçenin Yenişehir Mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar gençlik merkezinde gerçekleştirilen anma töreni, bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlandı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar ve sinevizyon gösterimi sonrası, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Bir saat süren anma etkinliğine, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, parti ve STK temsilcileri, protokol ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

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