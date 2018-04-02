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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Siverek’te Hırsızlar Güvenlik Kamarasına Yakalandı

Siverek’te Hırsızlar Güvenlik Kamarasına Yakalandı

Hırsızların gelişi

Televizyon Akalan Plazma Televizyon Hırsız 

-Hırsızların sesleri duyup kaçması ve yine gelmeleri
-Arabayı görüp saklanmaları
-Hırsızlık anı

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir iş yerinden televizyon çalan hırsızlar, saniye saniye güvenlik kamarasına yakalandı. Olay gece geç saatlerde ilçe merkezinde bulunan bir pastanede meydana geldi. Görüntülerde; 2 hırsız gözüne kestirdiği bir işyerine elinde taşlarla geliyor, bir kaç defa çevreden gelen sesler üzerine olay yerinden uzaklaşan hırsızlar, tekrar tekrar olay yerine gelerek, iş yerinin camlarını kırarak içeri giriyor. Birinin sürekli etrafı gözetlediği ve gelen araba veya vatandaşların olması üzerine saklandıkları gözüküyor. İş yerine giren hırsızlar duvarda asılı bunla plazma televizyonu ile işyerinde bulunan bir miktar parayı alıp kayıplara karışıyor. Polis ekipleri görüntülerden eşkâllerini tespit ettiği hırsızları yakalamak için çalışma başlattı
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