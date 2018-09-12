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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Siverek'te eve silahlı saldırı - ŞANLIURFA

Siverek'te eve silahlı saldırı - ŞANLIURFA

- Olay yerinden görüntü - Polis ekibinin çalışması - Kurşunlanan evSiverek'te eve silahlı saldırıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde bir eve uzun namlulu tüfek ve tabancayla ateş edildi.Kale Mahallesi'nde Muzaffer Kalenderli'ye ait ev, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı.Evin ikinci katına çok sayıda merminin isabet ettiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mahallede yapılan incelemede, uzun namlulu tüfek ve tabancaya ait çok sayıda boş kovan bulundu.Zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis Akalan Silahlı Saldırı Mermi Saldırı 

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