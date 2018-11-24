Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Siverek'te düğün dönüşü otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı İzle

Siverek'te düğün dönüşü otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı İzle

Hastaneden görüntü

Hastane Trafik Kazası Bild Direksiyon Eve Dönüş 

-Ambulanslar
-Jandarma araçları
-İnsanlar
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde düğünden dönen gençlerin kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Siverek - Çermik karayolu 25'inci kilometresi Sarıkaya kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sinan K.'nin kullandığı 63 EG 787 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Sinan K. ve otomobilde bulunan Mehmet Ali Ö. ile Nusret Özpolat yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nusret Özpolat doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özpolat'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayı duyan ölen gencin yakınları hastaneye gelerek sinir krizleri geçirdi. Kaza geçiren gençlerin ilçe merkezinde yakınlarının düğüne katıldıkları eve dönüşte kaza yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı