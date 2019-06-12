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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Siverek’te çobanlar arasında kavga: 1 ağır yaralı Haberi

Siverek’te çobanlar arasında kavga: 1 ağır yaralı Haberi

Hastane

İlk Müdahale Hastane Akalan Ağır Yaralı Mermi 

-Ambulanslar
-Jandarma araçları
-Hastane acili
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı. Olay, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bardakçı kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mera yüzünden çobanlar arasında kavga çıktı. Çobanların yakınlarının da olaya karışmasıyla kavga büyüdü. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi Bubo Arıkçı’ya isabet etti. Ağır yaralanan çoban olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, durumunun ağır olmasından dolayı ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi. Jandarma olayın büyümemesi için kırsal mahalle ve hastanede güvenlik önlemleri alırken, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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