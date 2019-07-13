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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Siverek'te çıkan hortum böyle görüntülendi

Siverek'te çıkan hortum böyle görüntülendi

hortumun gökyüzüne yükseldiği an

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Gökyüzü Cep Telefonu Anız Yangını 


- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Siverek-Hilvan kara yolunun 20'inci kilometresinde anız yangını sırasında çıkan hortum, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde anız yangınıyla oluşan külleri de içine alan hortum gökyüzüne yükseldiği görülüyor.
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