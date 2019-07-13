Siverek'te çıkan hortum böyle görüntülendi



- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Siverek-Hilvan kara yolunun 20'inci kilometresinde anız yangını sırasında çıkan hortum, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde anız yangınıyla oluşan külleri de içine alan hortum gökyüzüne yükseldiği görülüyor.

