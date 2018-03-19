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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Saygı duruşu ve istiklal marşı

Saygı Duruşu Öğretmenler Öğretmen Kahramanlık Öğrenciler 

-Günün anlam ve önemi hakkında konuşmalar
-Öğrencilerin şiirler okuması
-Tiyatro gösterimi
-Koro türküler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi çeşitli etkinliklerle kutlandı. Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçenin Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi sebebiyle program düzenlendi.
Programa İlçe Kaymakamı Metin Demirel, 107. Topçu Alay Komutanı Albay Behiç Kunaç, İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi hakkında yapılan konuşmalar sonrasında, ilçede eğitim ve öğretim yapan çeşitli okullardan öğrenciler günün anlamına uygun şiirler, türküler okundu. Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırladıkları Çanakkale destanı adlı tiyatro gösterimi ile katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. Program müzik topluluğu tarafından Çanakkale ve kahramanlık türkülerinin seslendirmesiyle son buldu.
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