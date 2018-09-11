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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Siverek’te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Siverek’te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Hastane önünde toplanmış kalabalık

İlk Müdahale Hastane Kalaba Alabalık Bıçaklı Kavga 

-Yaralının hastaneye getirilmesi
-Morg önünde ambulans
-Jandarma ve panzeri
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA -EK) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki aile arasında çıkan kavga da 1’i ölü 2’si yaralandı. Kavga ilçenin Kale mahallesinde meydana geldi. Alına bilgilere göre daha önce husumetli bulunan iki aile arasında tartışma çıktı, tartışmanın büyümesi üzerine kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı. Kavgada aldığı bıçak darbesiyle H.Kantarmış (23) hayatını kaybederken, C. Kantarmış (30) Z. Kantarmış (58) ağır yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında Şanlıurfa’ya sevk edilirken, H. Kantarmış doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak, hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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