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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Siverek’te bayram sabahında vatandaşlar mezarlığa akın etti Haberi

Siverek’te bayram sabahında vatandaşlar mezarlığa akın etti Haberi

Bayram namazı ve avluya taşan cemaat

Mezarlık Ziyareti Bayram Şekeri Bayram Namazı 

-Kalabalığın mezarlığa akın etmesi
-Mezarlar başında dua
-Bayramlaşma
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde vatandaşlar bayram sabahında mezarlığa akın etti. Sabah erken saatlerinde bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazı sonrası kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret için, mezarlıklara akın etti. İlçede en yoğun mezarlık ziyareti yapılan Siverek Asri Mezarlığına gelen yüzlerce vatandaş, yakınlarının mezarları başlarında Kur’an okuyup dua etti. Vatandaşlarla birlikte mezarlık ziyaretinde bulunan Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, ziyaret sonrasında vatandaşlarla bayramlaşarak, bayram şekeri ikram etti.
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