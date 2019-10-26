Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Siverek’te bağ bozumu zamanı İzle

Siverek’te bağ bozumu zamanı İzle

Bağda üzüm toplama

Bağ Bozumu Hastalık Festival 

-Üzümün bastırılması ve şire haline gelmesi
-Bulamacın yapılması
-Bulamacın çarşaflara sürülüp pestil haline getirilmesi
-Çarşaflardaki pestilin iplere dizilmesi
-Mehmet Bardakçı rop
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bağ bozumu zamanı geldi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde son bahara doğru tatlı bir telaş başladı.
Son yıllarda bazı hastalık ve düzensiz bakımlardan dolayı yok olmayla karşı karşıya gelen ve çok az sayıda kalan bağlarda, bağ bozumuna başlandı. Vatandaşlar, Siverek şire üzümünden pekmez, pestil, sucuk, kesme gibi doğal bağ ürünlerini büyük zahmetlerle yapıyor. Ailesiyle birlikte Siverek fırat mahallesi yakınlarında kalan son bağlardan bulamaç yapan Mehmet Bardakçı, işlerinin zor olduğunu ama alıştıkları için, bağ bozumunun kendileri için bir festival havasında geçtiğini söyledi.

Bardakçı,” "Bağlardan topladığımız üzümleri basıp şiresini çıkarıyoruz. Daha sonra kazanlarda kaynatıyoruz, şire kaynadıktan sonra, süzülmesini bekliyoruz, süzülen sireden da bulamaç, pekmez ve diğer ürünler elde ediliyor” Bardakçı pestili kış yiyecekleri için hazırladıklarını ve fazlasını da sipariş üzerine sattıklarını söyledi
loading...
İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı