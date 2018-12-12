Siverek’te aşırı yağışlar nedeniyle ekili araziler sular altında kaldı

-Borulardan akan su

-Yeri tamamen kaplayan seller

-Su altında kalan araziler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde on gündür etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok bölgede ekili araziler su altında kalırken, suların neden olduğu seller yüzünden birçok kırsal mahalle ile şehir merkezi arasında bağlantı kesildi. Özelikle kırsal alanlarda etkisini gösteren sağanak yağışlar, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıkaya kırsal mahallesine ait birçok ekili arazi su altında kaldı. Siverek Karacadağ bölgesinde on gündür devam eden aşırı yağışlar nedeniyle, meydana gelen seller yüzünden birçok kırsal mahalle yolu zarar görürken, kapanan yollar yüzünden taşımalı eğitim kapsamında eğitim öğretim gören öğrencilerin birçoğu okullarına yetişmekte zorluk çektiği bildirildi.

Bazı kırsal mahallelerden tamamen bağlantı koptuğu için, bu mahallelerde yaşayan öğrencilerin iki gündür ulaşım sağlanamadığından okullara gidemedikleri öğrenildi. Meteoroloji Siverek’te yağışların devam edeceği ve bu konuda vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu (MB-SD-

