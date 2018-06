Siverek’te 8 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

-Yemeklerin tabaklara konması

-Yemeklerin masalara bırakılması

-Barışa katılanların sofraya oturması ve yemek yemeleri

-Yemek sonrası her iki aşiret bireylerin tokalaşması

-Hasan izol röp.



( ŞANLIURFA - HD) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki aşiret arsında süren 8 yıllık kan davası, her iki aşiretin kanaat önderlerinin girişimleriyle son buldu. 8 yıl önce Karahan ve İzol aşiretleri arasından bir kişinin yaralanmasıyla başlayan kan davası İzol aşireti önderi Mehmet İzol ve Karahan Aşireti önderi Şerdil Karahan’ın girişimleri sonucu sona erdi. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Önder köyünde Mehmet İzol tarafından verilen barış yemeğinde bir araya gelen her iki aşiret bireyleri tokalaşarak, hep beraber aynı sofrada barış yemeği yedi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İzol Aşireti kanaat önderlerinden ve ayrıca İzol Aşireti önderi Mehmet İzol’un oğlu Hasan İzol,” bugün çok önemli bir mesele için toplanmış bulunmaktayız. Bugün burada Karahan ve İzol aşiretleri arasında ki husumeti bitirmek için toplandık ve bir barış sağladık. Barışın memleketimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu barışı sadece memleket olarak değil, ülkemize, Türkiye’mize de barış getirmesini temenni ediyorum. Gerçekten ülkemizin barış, birlik, beraberlik ve kardeşlik içeririnde olması için hepimizin elimizi taşın altına koyması gerekiyor. Allah ülkemize ve milletimize nice barışlar nasip etsin. İnşallah tüm husumetli ailelerin sonu bizim gibi barışla sonuçlanır, bizde bunun için Edirne’den Kars’a ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

(MB-SD-