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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Siverek’in tarihi taş evleri bakımsızlıktan yıkılıyor

Siverek’in tarihi taş evleri bakımsızlıktan yıkılıyor

Yıkılan taş evler

Çevre Kirliliği Mimari Irak 

-Tehlike saçan yıkık duvarlar
-Ayakta durmaya çalışan evler
-Taş mimari evlerden görüntü
-Röportaj

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Osmanlı Dönemi'nden kalma ve birçoğu 200 yıllık olan bazalt taşlardan yapılmış, taş evler bakımsızlıktan yıkılıyor. İlçenin özelikle Hasan Çelebi Mahallesinde bulunan taş evlerin bakımsızlıktan yıkılmalar, mahalle sakinlerini ve araçlarını park eden vatandaşları endişelendiriyor. Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğünce koruma altına alınan binalarında içinde yer aldığı yüzlerce yıllık taş evler sahipsizlik ve bakımsızlıktan dolayı her yıl dökülerek yıkılıyor. Madde bağımlıların merkezi haline gelen taş evler aynı zamanda çevre kirliliğine yol açarken, vatandaşlar Belediyeye çağrıda bulunarak evlerin bu gibi evlerin yakılmasını yada restore edilmesini istedi. Büyük bölümünün yıkıldığı ve molozlarının kaldığı evler görüntü kirliliğine de yol açıyor. "Taş evler kışın sıcak, yazın serin tutuyor" Karacadağ bazalt taşlarından yapılan ve üstü ahşap direk ile toprakla kapatılan evler insanları yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Daha modern ve site yaşamı arayışına giren vatandaşlar, bakımını yapamadıkları taş evleri terk ederken, bu evler bir bir sahipsizlikten yok oluyor. Özelikle ilçenin Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan tarihi evlerin iki yıl daha izolasyon yapılmayıp, restore edilmediği taktirde büyük bölümünün yıkılacağı belirtiliyor. Veli Çetin isimli bir vatandaş ise, insanların modern hayat peşinde koşmaları yüzünden, taş evlerin terk edildiğini belirterek, "Bu taş evler, daire evlerine göre yaşamı biraz daha zordur, örneğin lavaboları avludadır, akarları eskiydi. Gittikçe hayat rahatlaştığı için bu evlerin sahipleri de bunları bırakıp binalarda yaşamaya çalışıyor. Bu taşlık evlerin masrafı da, zahmeti de çok. Ama bu taşlık evler sağlık bakımından daha sıhhatlidir. Toprakla yapılmış taşlık evler, kışın çok sıcak tutar, yazında serin tutuyor. Ama millet bunun kıymetini bilemiyor" diye konuştu.

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