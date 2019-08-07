Sivasspor'da sezon hazırlıkları - SİVAS Haberi

- Sivas spor antrenmanından detaylar - Sivas spor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan detay Sivas spor'da sezon hazırlıklarıSİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor, sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular yarım sahada oynanan minyatür ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.İdmanı takip eden Sivas spor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Asbaşkan Faruk Taşseten, Çalımbay'dan takım hakkında bilgi aldı.
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