Sivaslı dağcılar, Yazıcıoğlu anısına Keş dağına tırmandı Haberi

--İstiklal marşı okunması

--Kuran-i Kerim okunması

--Açıklamalar

--Detaylar



( SİVAS -HD)- Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun hemşerileri ölümünün 9. Yıl dönümünde, helikopterinin düştüğü Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi sınırları içerisinde yer alan Keş dağına tırmandılar. SİVAS



- Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun hemşerileri ölümünün 9. Yıl dönümünde, helikopterinin düştüğü Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi sınırları içerisinde yer alan Keş dağına tırmandılar. Büyük Birlik Partisi’nin merhum genel bakanı Muhsin Yazıcıoğlu, İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş ve dava arkadaşları vefatlarının 9. Yıl dönümünde çeşitli etkinlikler ile anılıyor. Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü’ne üye 20 sporcu, Yazıcıoğlu’nun anısına, helikopterin düştüğü Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi sınırları içerisinde yer alan Keş dağına tırmandılar. Helikopterin düştüğü noktada Türk Bayrağı açıp İstiklal Marşı okuyan dağcılar ardından Yazıcıoğlu ve birlikte hayatlarını kaybedenlerin ruhu için Kuran-i Kerim okudu.

