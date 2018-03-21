Sivas ve Tokat'ta Nevruz ateşi yakıldı

-Protokol Üyeleri ve Öğrencilerin Ateşin üzerinden atlaması

-Yumurta tokuşturma

-Tokat Kültür ve Turizm İl Müdürü Adem Çakır Röportajı

-Yabancı Öğrencilerle röportaj

-Nevruz Pilavı İkramı



( SİVAS -TOKAT) SİVAS



- Sivas ve Tokat'ta baharın müjdecisi Nevruz coşkuyla kutlandı. Sivas'ta Nevruz dolayısıyla Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde program düzenlendi.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve öneminin yapıldığı konuşmanın ardından Sivas Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi. Sivas Demirciler Esnaf Odası tarafından temsili demir dövme etkinliği gerçekleştirildi.

Programda yakılan nevruz ateşinin üzerinden protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar atladı. Protokol üyeleri ve katılımcılar alanda izci öğrencilerin dağıttığı renkli yumurtaları tokuşturdu. Programda katılımcılara Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından etli bulgur pilavı ve ayran ikram edildi. Vatandaşlara çam fidan dağıtılmasıyla program sona erdi. Tokat'ta Nevruz renkli görüntülere sahne oldu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (GOÜ) yapılan kutlamalar Nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı.

İlk olarak GOÜ Rektörü Prof Dr Mustafa Şahin'in atladığı Nevruz ateşinden Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun yanı sıra protokol üyeleri, akademisyenler, yerli ve yabancı öğrenciler de atladı. Protokol üyelerinin birbirleriyle ve öğrencilerle yumurta tokuşturduğu etkinlikte folklor gösterileri de düzenlendi.

Programa katılanlara geleneksel Nevruz Pilavı ikram edildi. Özellikle Türk Dünyası ve Anadolu'nun doğusunda kalan tüm toplumlarda kutlanan Nevruz'un, doğanın uyanışını, yeni bir başlangıcı müjdeleyen bir bayram olduğunu söyleyen Tokat Kültür ve Turizm İl Müdürü Adem Çakır, Nevruz'a Anadolu'nun farklı bölgelerinde farklı anlamların da yüklendiğini söyledi.



Nevruz'un kutlandığı diğer ülkelerin vatandaşları da yapılan etkinlikleri takip etti. Türkmenistanlı Ogulmive Muhammetmyrodova, kendi ülkesinde Nevruz Bayramı'nda 3 gün tatil ilan edildiğini söyledi.



Ülkelerinde bu bayramı kutlamayan ama etkinlikleri izleyen Ukraynalı Yulia Tusun, benzer bir kutlamayı yazın yaptıklarını ve ateşin üstünden atladıklarını söyleyerek Türkiye'de yapılan kutlamaları beğendiğini dile getirdi. Etkinlikleri severek takip ettiğini ifade eden Ugandalı Davud Muhayimpundu ise kendi ülkesinde bu kültürün olmadığını söyledi.



Tokat'ın Reşadiye ilçesinde de Nevruz Bayramı kutlamaları Gazipaşa İlkokulu'nda yapıldı.

