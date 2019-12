Sivas Valisinden iddialı pastırma çıkışı

-fabrika detayı

( SİVAS )- Pastırma tartışmasına iddialı bir giriş yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, pastırmanın merkezinin Sivas’ın Kızılca köyü olduğunu söyledi SİVAS



Sivas Valisi Salih Ayhan, 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde et ve et ürünleri imalatı yapan işletmeyi ziyaret ederek, firma yetkililerinden bilgi aldı. Ziyaret esnasında İller arasında devam eden "Pastırma kimin" tartışmasına bir iddialı çıkışta Sivas Valisi Salih Ayhan’dan geldi. Vali Ayhan, pastırma ve sucuk konusunda Sivas’ın iyi bir noktada olduğunu belirterek pastırma ve sucuğun merkezinin Sivas’ın Kızılca köyü olduğunu söyledi.



Gezi ve incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, “Sivas’ın birçok marka değeri var. Bunlardan bir tanesi de sucuğumuz, pastırmamız ve kavurmamız. Sivas, geniş bir coğrafi bölge ve birçok yaylamız var. Dolayısıyla hayvancılık açısından da iyi bir noktadayız. Bu kapsamda ilimiz de et ve et ürünleri ile isim yapmıştır, iyi bir noktada olduğumuzda ortadadır” dedi.

“Sivas, Sucukta ve Pastırmada Bir Numaradır” Ülkemizde birçok ilde sucuk ve pastırma yapan illerin olduğunu ancak Sivas’ın bu sektörde ilk sırada yer aldığını hatırlatan Ayhan, “Sivas'ımız da, doğal, organik ve geçmişten beri bir kültürü olan markalarımız var. Bunları ziyaret ediyoruz. Değer üretenlere değer veriyor, ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Sucuk denilince akla birkaç il geliyor ancak ilk akla gelen ilin Sivas olması gerekiyor. Çünkü Sivas'ımızın Kızılca köyünden dünyanın, ülkemizin dört bir tarafına pastırma, sucuk ustaları giderek, bilgilerini paylaşmışlar, bu ürünlerin markalaşmasını sağlamışlardır. Sucuğun, pastırmanın merkezi Sivas’ın Kızılca köyüdür. Dolayısıyla her şey kaynağında, yerinde güzeldir. Sucuk ve pastırma da Sivas, çok çok iyi bir noktadadır. Sivas’ın sucuğu ve pastırması Türkiye’de lezzeti ile tadıyla, kıvamıyla, organikliği ile bir numaradır. Bunu ispatlaya da biliriz”dedi.

“Lider Takımın Lider Gıdaları” Sivasspor’un lider olmasının altında yatan birçok unsur olduğunu da belirten Vali Ayhan, “İyi bir takım var, iyi bir yönetim var, iyi bir inanmışlık var, iyi bir taraftar kültürü var. Tabi onları da besleyen, gıdalandıran ürünlerimiz var. Bunlardan birisi de pastırmalarımız, kavurma ve sucuk gibi doğal ve organik ürünlerimiz. Lider takımımızın lider gıdaları var. Herkesi bu ürünleri tüketmeye, bu sektörün temsilcilerini, sofranın duayenlerini Sivas’a ve bu konuda araştırma yapmaya davet ediyoruz ” diye konuştu.





