Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas Valisi Ayhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - SİVAS Haberi

Sivas Valisi Ayhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - SİVAS Haberi

Sivas Valisi Ayhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - SİVAS - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Vali Salih Ayhan'ın fotoğrafları oylaması - Fotoğrafları incelemesiAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıSİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.Vali Ayhan, fotoğraflar hakkında bilgi alarak, fotoğrafların duyguları tam olarak yansıttığını ve birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Ayhan, makamında gerçekleşen oylamada, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi. Haber kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğraflarını seçen Salih Ayhan, spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafına oy verdi.Oy vereceği fotoğrafları seçmekte zorlandığı görülen Ayhan, "Buradaki fotoğraflara kayıtsız kalmak ya da aralarında seçim yapmak kolay değil. Hepsi birinciliği hak ediyor." dedi.

İlham Gori 

İlgili Foto Galeriler
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı