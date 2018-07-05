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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sivas'taki trafik kazasında ölen 5 kişinin cenazesi defnedildi - ANKARA Haberi

Sivas'taki trafik kazasında ölen 5 kişinin cenazesi defnedildi - ANKARA Haberi

- Hayatını kaybedenlerin yakınlarının tabuta sarılıp ağlamaları - Karşıyaka Camisi'nde cenaze namazından görüntüler - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve vatandaşlardan görüntülerSivas'taki trafik kazasında ölen 5 kişinin cenazesi defnedildiANKARA (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi, Ankara 'da toprağa verildi.
Kazada yaşamını yitiren Gökhan Özgel (30), annesi Şehriban (56), babası Naim (54), eşi Filiz (26) ve oğlu Kağan Özgel'in (4) cenazesi, dün Ankara 'ya getirildi.
Adli Tıp Kurumundaki işlemlerden sonra cenazeler için Karşıyaka Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, başka bir cenaze için camide bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Daha sonra cenazeler, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ankara 'dan Ardahan'a giden Gökhan Özgel'in kullandığı 06 ERN 77 plakalı otomobil, Sivas - Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi girişinde Hamza Aydemir (38) yönetimindeki 34 BMV 30 plakalı otomobil ile çarpışmış, çarpışmanın etkisiyle Özgel'in kullandığı otomobil alev almıştı. Yanan LPG'li araçta bulunan sürücü Özgel ile annesi, babası, eşi ve oğlu hayatını kaybetmişti.Diğer araçta bulunan aynı aileden Hamza, Muhammed (12), Ebubekir (8), Güldenaz ve Saliha Aydemir (36) ise yaralanmıştı.

Cenaze Trafik Kazası Cenaze Namazı 

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