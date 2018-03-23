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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Sivas’taki katliamda öldürülen Taylan Koral defnedildi Haberi

Sivas’taki katliamda öldürülen Taylan Koral defnedildi Haberi

Tabutun getirilmesi

Cenaze Cenaze Namazı Katliam Kışla 

-Cenazeye katılanlardan görüntüler
-Annenin ağlaması
-Cenaze namazının kılınması
-Anneden görüntüler
-Cenaze aracının gitmesi
-Taylan Koral'ın fotoğrafı
--ARŞİV-
-Zanlının adliyeye giriş çıkışı
-Olay yerinden detaylar gündüz görüntüsü
-Olay yerinden detaylar gece görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de sevdiği kızın ailesini katleden Fırat Yurdakul'un öldürdüğü Taylan Koral'ın cenazesi Adana’da defnedildi. Şarkışla ilçesinde bağlı Ortaköy'de yaşayan Fırat Yurdakul, 21 Mart'ta sevdiği kız Pınar Ezgi Esen'in dedesi Hüseyin, anneannesi Cennet ve babası Tarık Esen'i öldürdükten sonra gittiği bakkalda dükkan sahibi Celal Koral ve oğlu 22 yaşındaki Taylan Koral'ı da öldürerek otomobilini gasp etti. Taylan Koral'ın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ndeki otopsinin ardından annesinin isteği üzerine Adana’ya getirildi.
Kabasakal Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Koral'ın cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. Koral'ın annesi Aygün Teke, oğlu için gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazına Koral’ın yakınları katıldı.
Öte yandan anne ve babası ayrı olan Taylan Koral'ın, Sivas'a babasını görmek için gittiği öldürülmeden öncede Fırat Yurdakul ile tartıştığı öğrenildi.
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