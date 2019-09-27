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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Sivas'taki FETÖ/PDY operasyonu

Sivas'taki FETÖ/PDY operasyonu

- Zanlıların adliyeye getirilişi - Adliye tabelasının görüntüsü SİVAS (AA) - Sivas 'ta, FETÖ/PDY tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü daha serbest bırakıldı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturması kapsamında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. ve H.A. mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İ.Ş. ve Ş.Y.D. adli kontrol hükümleri uygulanmaksızın salıverildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, dün çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Sivas , Erzurum, Adana, Samsun, Ankara, Tokat, Nevşehir, Niğde, Isparta ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Adli Kontrol Yurt Dışı Dolandırıcılık Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

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