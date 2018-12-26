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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas'ta yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı

Sivas'ta yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı

Kazadan detay

İlk Müdahale Öğretmenler Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Sağlık Ekipleri 

-devrilen minibüsten görüntü
-Hastane görüntüsü
-fotoğraflar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 9 kişi yaralandı. Kaza saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakuoğlan köyünden, Yıldızeli istikametine giden Yusuf A. (67) idaresindeki 58 YF 456 plakalı köy minibüsü, İslim köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan Hamza T. (44), Mustafa Ç.(77), Musa B.(48), Bekir Y. (31), Gülsem A. (47), Özden B. (46), Nazmi Ç. (28) ve Mehmet A. (50) yaralandı. Yaralılar jandarma ve sağlık ekipleri tarafından şarampolden güçlükle çıkarıldı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan öğretmen Nazmi Ç., ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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