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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas'ta yoğun kar yağışı İzle

Sivas'ta yoğun kar yağışı İzle

- Kent meydanından görüntüler - Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması - Kar nedeniyle 248 köy yolu ulaşıma kapandı - Bazı kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyorSİVAS (AA) - Sivas 'ta, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 248 köye ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 18, ilçelerden Akıncılar'da 14, Doğanşar'da 26, Hafik'te 30, Koyulhisar'da 35, Suşehri'nde 65, Zara'da 60 olmak üzere 248 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor. - Yağış etkisini sürdürüyorÖte yandan kent merkezinde ve bazı ilçelerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yoğun şekilde etkisini sürdürüyor. Kar sonrası beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler ortaya çıktı. Sivas Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıyor.İl merkezinde özellikle ara sokaklarda yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.Bu arada, Sivas - Erzincan kara yolunun Kızıldağ ile Sivas - Tokat kara yolunun Çamlıbel mevkilerinde, yoğun kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.Karayolları ekipleri, iki bölgede de yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Suşehri - Şerefiye kara yolunda ise ulaşım sağlanamıyor.

Kar Temizleme İş Makinesi Karla Mücadele Kar Yağışı 

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