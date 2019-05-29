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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas’ta yapıldı, uzaydan fark ediliyor

Sivas’ta yapıldı, uzaydan fark ediliyor

-Parktan drone görüntüsü

Kışla 

--Parktan detaylar
--Röpler
--Uydu fotoğrafları

( SİVAS - ÖZEL)-Projenin son durumu havadan görüntülendi SİVAS

- Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yapımı devam eden AK Parti amblemi şeklindeki park ve havuz uzaydan fark ediliyor. Sivas’ın Şarkışla Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sulama göleti işlevini yitince göleti parka dönüştürmeye karar verdi. AK Parti amblemi şeklinde hazırlanan projede çalışmaya başlanıldı. Büyük bir kısmı tamamlanan projede AK Parti amblemi belirin bir şekilde ortaya çıktı. Ancak park kenarında gezenler bunu fark edemiyor. Parkın AK Parti amblemindeki şekli uydu görüntüleri ve parkın üzerinden, yüksek bir irtifadan kuşbakışı bakıldığında fark ediliyor. Yapımı devam eden parkta gezen gençler zeminden bakıldığında parkı her hangi bir şeye benzetemezken AK Parti amblemi şeklinde yapıldığına ise inanamadı. Gençler yaptıkları açıklamalarda, “Güzel bir park oldu. Burada vakit geçirip dinleniyoruz. Ancak her hangi bir şeye benzemiyor. AK Parti amblemine de benzemiyor.” Dediler.
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