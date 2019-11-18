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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas'ta yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Sivas'ta yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

- Ekiplerin yangına müdahale etmesi - İş makineleri ile samanlıktaki yangına müdahale edilmesiSİVAS (AA) - Sivas 'ın Doğanşar ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, 3 büyükbaş hayvan ile bir köpek yavrusu telef oldu.Camikebir Mahallesi'nde Ali Osman Karayılan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın evin bitişiğindeki ahır ve samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Doğanşar ve Hafik ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı. Yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan ile köpek yavrusu telef oldu.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Köpek Köpek Yavrusu Samanlık Büyükbaş Hayvan Yangına Müdahale 

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