Sivas’ta trafik kazası: Anne ve 2 yaşındaki çocuğu yaralandı

-kazaya karışan araçların görüntüsü

-sağlık ekiplerin görüntü

-yaralı çocuğa müdahale edilmesi

-detaylar



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 yaşındaki çocuğu yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1. sokak ile 13. sokak kesişiminde meydana geldi. K.R. yönetimindeki 58 FP 925 plakalı otomobil ile Ö.Y. yönetimindeki 58 TH 565 plakalı otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan anne B.Y. ile 2 yaşındaki çocuğu Ö.K.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

