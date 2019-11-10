Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Sivas’ta trafik kazası: 7 yaralı Video

Sivas’ta trafik kazası: 7 yaralı Video

Kazadan detay

Hastane Trafik Kazası Direksiyon 

-araçlardan detay
-Genel detay

( SİVAS )- Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 23.30 sıralarında Altuntabak mahallesinde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 60 AAD 419 plakalı otomobil ile B.A. idaresindeki 58 TN 969 plakalı otomobil 2. sokak ile 19. sokağın kesişiminde çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 60 AAD 419 plakalı otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası araçlarda bulunan 5 kişi ve araç şoförleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken 3 araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı