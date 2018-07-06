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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı Haberi

Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı Haberi

- Kaza yerinden detaylar - Yaralıların görüntüsü SİVAS (AA) - Sivas 'ın Suşehri ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Celal Yıldırım (44) yönetimindeki 34 ZD 8482 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Ali Zaldız'ın (45) kullandığı 34 RD 7669 plakalı hafif ticari araç, D - 100 karayolunun Suşehri ilçesi Gümüştaş köyü mevkisinde çarpıştı.Sürücüler ile araçlarda bulunan Taner (10), Caner (12), Mehmet Nuri Ertik (44) ve Kadir Akbaş (64) yaralandı.Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ticari Araç 

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