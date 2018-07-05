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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sivas’ta trafik kazası: 5 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 5 yaralı

Kaza yapan araç detayları

( SİVAS )- Sivas’ın Gemerek İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı SİVAS

Trafik Kazası Direksiyon 


- Sivas’ın Gemerek İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçesi Karagöl köyü yakınlarında gerçekleşti. Kazada, Sivas’tan Kayseri istikametine gitmekte olan H.D (56) yönetimindeki 07 GKC 92 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak iki yolun arasındaki arka alana düştü. Menfeze çarparak duran aracın içerisinde ki H.D., A.M.A.(28), F.S.A.(27), N.D.(49) ve bir yaşındaki S.E.D yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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