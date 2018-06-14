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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sivas’ta trafik kazası: 5 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 5 yaralı

- Sivas ’ta trafik kazası - 5 yaralı - Kaza anının güvenlik kamera görüntüsü - Sağlık görevlilerinin yaralılara müdahale etmesi - Detay görüntülerSİVAS (AA) - Sivas ’ın Şarkışla ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kayseri’den Sivas ’a giden İdris Yaman (38) yönetimindeki 38 AE 248 plakalı otomobil, Şarkışla ilçe çıkışında önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yol kenarında bulunan bir besi çiftliğinin kapısına, ardından da ot balyalarına çarptı.Sürücü ile eşi Fatma (35), çocukları Ishak Metin (5), Şüheda (5) ve Güleser Yaman (13) yaralandı.Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas ’a sevk edildi.Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ön koltukta oturan kız çocuğunun camdan fırladığı görüldü.

İlk Müdahale Besi Çiftliği Trafik Kazası Kız Çocuğu Kışla 

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