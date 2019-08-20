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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Sivas'ta trafik kazası: 4'ü çocuk 5 yaralı Haberi

Sivas'ta trafik kazası: 4'ü çocuk 5 yaralı Haberi

- Kaza yerinden detaylar - Yaralıların ambulansla hastaneye sevkleriSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Mehmet Genç (43) yönetimindeki 34 JL 0944 plakalı hafif ticari araç, Sivas - Kayseri kara yolu Pınarbaşı kavşağında, Gazi Yıldız'ın (41) kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, araçlardaki Sefa Uçar (17), Melek Advıja (11), Enes (5), Esin (5) ve Sevgi Yıldız yaralandı.Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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