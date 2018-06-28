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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

- Kaza yerinden detay

( SİVAS ) SİVAS

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası Direksiyon 


- Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, Gürün ilçesi Osmandede mevkinde meydana geldi. Emin Y. (57) idaresindeki 42 ADA 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan Ömer G.(49) ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ömer G. ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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