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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Yaralının yerde yatması

Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden detay
-Röportaj

( SİVAS -HD) SİVAS

- Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza saat 19.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Turan Ç. idaresindeki 58 TL 844 plakalı otomobil sürücüsü belirlenemeyen 05 LG 126 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kazayı Fatih Turan C. yara almadan atlatırken diğer araçtaki sürücü ile birlikte yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Yaralılar ambulansla Numune Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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