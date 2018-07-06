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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

- Sivas 'ta trafik kazası - 1 ölü, 2 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Sağlık görevlilerinin çalışması - Jandarma ve polisin çalışmaları - Yaralının ambulansa alınması - Cenazenin taşınmasıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.İl merkezinden Şarkışla'ya yönüne giden Mehmet Karadeniz (48) idaresindeki 58 FF 024 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Elmalı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sürücü Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Münevver (43) ve Makbule Karadeniz (22) Şarkışla Devlet hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas 'a sevk edildi.Mehmet Karadeniz'in cenazesi otopsi için Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk Müdahale Hastane Cenaze Trafik Kazası Kışla 

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