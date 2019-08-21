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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas'ta trafik kazaları: 7 yaralı

Sivas'ta trafik kazaları: 7 yaralı

- Sivas 'ta trafik kazaları - 7 yaralı - Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü - Kaza yerinden detaylar - Kazada yaralanan hemşirenin görüntüsü - Hastane acil servis görüntüsü SİVAS (AA) - Sivas 'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Adem Özgen yönetimindeki 58 ABA 429 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Halfelik Caddesi üzerinde Gülsüm Korkmaz (26) idaresindeki 16 AE 928 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücü Korkmaz ile araçlarda bulunan Fadime Korkmaz (49), Dilara Soyudoğru (19), Özlem, Çınar ve Özkan Aydın yaralandı.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - Otomobilin çarptığı hemşire ağır yaralandıSinem Y'nin (21) kullandığı 58 BN 641 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Buhara Caddesi Gazi Lisesi Alt Geçidi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Özcihan'a çarptı.Kazada ağır yaralanan Özcihan, Numune Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Özcihan'ın, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hemşire olduğu öğrenildi.

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Güvenlik Kamerası 

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