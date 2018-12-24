Sivas'ta trafik kazaları: 5 yaralı Haberi

- Kazalardan detaylar - Yaralıların ambulansa alınması - İlk müdahale - Takla atan otomobilin kaldırılmasıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde aynı bölgede meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Şuayip Doğan (31) idaresindeki 58 FA 031 plakalı otomobil, Sivas - Kayseri kara yolunun Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyü mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.Sürücünün yara almadığı kazada, araçta bulunan eşi Selbinaz Doğan (32) ile 5 yaşındaki kızı Ada yaralandı.Salih Karabulutlu (40) yönetimindeki 06 VYK 20 plakalı otomobil de aynı bölgede buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Taşkın (43) ve Mahmut Karabulutlu (36) yaralandı.Kazalarda yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kara yolları ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı.