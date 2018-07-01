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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Sivas'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 27 yaralı İzle

Sivas'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 27 yaralı İzle

- Kaza yapan minibüsten detay

( SİVAS ) - SİVAS

Tarım Direksiyon Servis Aracı 


- Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Kaza saat 06.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde Selamet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarım işçilerini taşıyan Yasin H. idaresindeki 01 KKK 04 plakalı servis aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza sürücü ile birlikte minibüste bulunan 27 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Numune Hastanesi ve Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (UY-
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