Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sivas’ta şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi

Sivas’ta şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi

Sağanak yağış

Akalan Şiddetli Yağış Memur Yağan 

-Göle dönen cadde
-Polis memurlarının tedbir alması
-Detaylar

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Sivas’ta etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi. Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran yağışla hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir çok kişi ıslanmamak için saçakların altına sığınırken yağan yağmura aldırış etmeden yağmur altında yürüyenler dikkat çekti. Esentepe Mahallesi’nde mazgalların tıkanması sonucu Hayri Sığırcı Caddesi göle döndü. Olası kazanan önüne geçmek için cadde trafiğe kapatıldı. Yağmurun dinmesi ile sular çekildi, hayat normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı