Sivas'ta şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakıldı

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( SİVAS -HD) SİVAS



- Sivas'ta Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşu'nın 173'üncü yıl dönümü dolayısıyla il protokolü ve emniyet teşkilatı polis şehitliğini ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı. Yukarı Tekke Mezarlığı'nda Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşu'nın yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Programa Vali Yardımcısı Nebi Kaya, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, emniyet teşkilatı ve şehit aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda özel harekat polisleri şehitler için saygı atışı yaptı. Daha sonra terörle mücadelede şehit olan asker ve polisler için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Programda protokol üyeleri şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit aileleri anma programında duygusal anlar yaşadı.

