Sivas’ta sağanak yağış...Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

-Yollarda su birikmesi

-Mahsur kalan araç



( SİVAS )- Sivas’ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi SİVAS



Sivas’ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sivas’ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış yollarda su birikintilerine neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Emirpaşa caddesinde biriken suyun etkisi ile arızalanan bir araç yolda mahsur kaldı. Sağanak yağmurun olumsuz etkileri yağmurun dinmesi ve suların çekilmesi ile sona erdi.

