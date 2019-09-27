Sivas’ta patates hasadı başladı

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( SİVAS )- Sivas'ın Kangal ilçesinde “Patates Hasadı Tarla Günü” etkinliği düzenlendi.

SİVAS



- Sivas'ın Kangal ilçesinde “Patates Hasadı Tarla Günü” etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden bir olan Sivas’ta patates hasadının başlaması ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kangal ilçesi Kavak Köyü Gemalmaz mezrasında “Patates Hasadı Tarla Günü” programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve il protokolü katıldı.

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ın patates üretiminde Türkiye'de ki ilk 10 il arasında yer aldığını belirtip. “Sivas Tarım ve Hayvancılık AŞ'yi kurarak kırsalda üretimin artmasına yönelik adım attık. Sivas'ın, tohumluk patates üretiminde ülkemizde ilk 10 il arasında yer alması da sevindiricidir. Artık çiftçimizin yüzü daha da çok gülecek. Birçok hasat programına katıldık. Rabbim çiftçilerimizin emeklerini boşa çıkarmasın. Tüm kurumlarımızla üreten çiftçimizin her zaman yanında olacağız” dedi.

2019 yılında 13 bin dekar alanda tohumluk patates, yemeklik patatesin ise 60 bin dekar alanda ekiminin yapıldığını hatırlatan Vali Ayhan, “60 bin ton tohumluk patates, 300 ton yemeklik patates üretimi yapılması beklenmektedir. İlimiz toprakları bakir ve patates hastalık zararlıları yönünde temiz olduğu için, patates üretimini cazip kılmaktadır. İlimizde rakım yüksek olduğundan üretilen patateslerin kuru madde oranı yüksek olmakta, buda depoda dayanıklılığı artırmaktadır. Gece gündüz sıcaklık farkından dolayı, ilimizde üretilen patates kalite ve lezzet anlamında Türkiye'nin en iyisidir. Dolayısıyla ilimiz tohumluk ve yemeklik patates üretim merkezi haline gelecek“ diye konuştu.



