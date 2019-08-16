Sivas’ta okudu, İtalya’da devlet sanatçısı oldu

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( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta Güzel Sanatlar alanında eğitim gören genç İtalya’da devlet sanatçısı oldu SİVAS



- Sivas’ta Güzel Sanatlar alanında eğitim gören genç, İtalya’da devlet sanatçısı oldu. Sivaslı Safa Korkmaz isimli genç sanat dünyasında elde ettiği uluslar arası başarı ile adından söz ettiriyor. Korkmaz 2008 yılında Sivas’ta Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojileri bölümünde eğitim görürken Erasmus projesi kapsamında Portekiz’e gitti. Orada tanıştığı bir müzik öğretmeni sesini beğenince mezuniyetinin ardından kendisini İtalya’ya davet etti. İtalya’ya giden Korkmaz, devlet sanatçısı olarak Venedik’te bulunan Teatro La Fenice isimli operada çalışmaya başladı.

Müzikle amcası tanıştırdı Müzikle amcası sayesinde tanıştığını belirten Korkmaz, “İlk defa müzik aletiyle İzmir'de opera sanatçısı olan amcam İhsan Korkmaz sayesinde tanıştım. Ben 5 yaşımdayken küçük bir piyano getirmişti. Onla tanıştım. Ondan sonra müziğe olan ilgim sürekli gelişerek devam etti. Amcamın yardımıyla. Çünkü amcam İzmir’de opera sanatçısı. İlk o şekilde tanıştım. Sonra piyano dersleri, Türk musikisi dersleri ve ud dersleri, bir şekilde kendimizi ilerlettik.”dedi.

Erasmus projesi hayatını değiştirdi Korkmaz, 2008 yılında katıldığı Erasmus programının hayatında önemli değişikliklere neden olduğunu ifade edip, “2007-2008 döneminde Erasmus ile Portekiz'e gittim. Ondan sonra bir hocam sayesinde Enza Ferrari hocam ile tanıştım. Sonra hayatımız değişti. Bambaşka bir yere gittim. Yüksek lisans yapmaya İtalya’ya gittik. Ama orada da yüksek lisans yapamadık. Tekrar yeniden lisans eğitimini tamamladık. Tamamladıktan sonra da iş imkanları gelmeye başladı.

Şuanda Venedik’te kadrolu ses sanatçısıyım, opera sanatçısıyım. Orada devam ediyoruz.”dedi.

Ülkemi ve Sivas'ı temsil ediyorum Korkmaz, İtalya’da sanatı ile Türkiye’yi ve Sivas'ı temsil ettiğini açıklayarak şunları söyledi.



“Amaçlarım vardı. Her zaman iyisini yapabilmekti. Her zaman en iyi şekilde ülkemizi Sivas'ımızı temsil etmekti. Bende bunu yaptığıma inanıyorum. Ondan dolayı da çok mutlu ve gururluyum. İtalya’da yeni bir yaşam çok zor oldu. Burada hiçbir şeyimiz eksik değildi. Bir anda kendimizi İtalya’da yalnız başımıza bulduk. Tabi kolay olmadı ama hedeflerimiz için bir şeylere katlandık. Şuanda da mutluyuz.Şuanda opera çalışmalarıma Stella Silva ve çok değerli dünyaca ünlü tenorumuz Murat Karahan ile devam etmekteyim. ”

