Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sivas’ta Öğretmenler Günü kutlandı

Sivas’ta Öğretmenler Günü kutlandı

-Programdan detaylar

Saygı Duruşu Öğretmenler Fedakar Öğretmen Öğrenciler Halk Oyunları 

--Diğer detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı SİVAS

- Sivas’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı. Sivas’ta Atatürk Kültür Merkezinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Sivas Fen Lisesi tarafından kutlama programı düzenlendi.
Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.
Daha sonra öğretmen konulu kısa film seyredildi. Ardından Sivas Fen Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan koro tarafından mini konser düzenlendi.
Etkinlikte halk oyunları gösterisi yapıldı, şiirler okundu ve aşıkları tarafından öğretmenler ile ilgili türkü söylendi. Programın ardından Vali Salih Ayhan tarafından bazı öğretmenlere ödül ve plaket taktim edildi. Burada konuşan Ayhan, şunları söyledi, “Hep sorarım öğrencilere hedefiniz, hayaliniz nedir diye. Sınıfın en az yüzde 50’si öğretmen olmak ister. Demek ki öğretmenliğin kıymeti, değeri, gönlümüzdeki yeri hala devam ediyor devam edecektir. Çünkü modern Türkiye’nin bu hale gelmesi ve 2023, 2053 ve 2071’inde bir mimarı, icrası ve inşası fedakar öğretmenlerimiz olacaktır, bundan hiç şüphemiz olmuyor.”dedi.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı