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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Sivas’ta öğrenciler bedenleriyle Türkiye haritası yaptı

Sivas’ta öğrenciler bedenleriyle Türkiye haritası yaptı

- koreografinin drone görüntüsü

( SİVAS - HD)- Sivas’ta lise öğrencileri Afrin Zaferini kutlamak ve Zeytin Dalı harekatına destek vermek amacıyla bedenleri ile Türkiye haritası oluşturdu. SİVAS

Aritas Akkale Lise Öğrenci Öğrenciler Okul Bahçesi 


- Sivas’ta lise öğrencileri Afrin Zaferini kutlamak ve Zeytin Dalı harekatına destek vermek amacıyla bedenleri ile Türkiye haritası oluşturdu. Sivas Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler günü dolayısı ile Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına destek vermek amacıyla güzel bir koreografi hazırladı. Öğrenciler hazırladıkları koreografi ile okul bahçesinde bedenleriyle Türkiye haritası yaparak ‘önce vatan’ yazdı. Koreografi için 600 öğrenci ile bir hafta hazırlık yapıldı. Ayrıca Türk Bayrağı ve Atatürk resmi de açıldı. (TŞ-GF-
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