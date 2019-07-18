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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi İzle

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi İzle

-vaşağın görüntülenmesi

( SİVAS - ÖZEL) SİVAS

Vaşak Cep Telefonu Hayvan 


-. Sivas’ta bir vatandaş, otomobili ile ilerlediği sırada yol kenarında bir hayvan olduğunu fark etti. Hayvana dikkatli baktıktan sonra ise hayvanın nadir görülen vaşak olduğunu anladı. Nesli tükenmekte olan vaşağı cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde yol kenarında duran vaşak, otomobilin ışıklarını fark etmesi ile yola doğru geliyor ve kendini gizlemeye çalıştı. Otomobilin kendine yaklaşması ile de gizlendiği yerden hızla kalkarak gözden kayboldu. (VK-GF-
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