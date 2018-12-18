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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Sivas'ta 'Montessori Eğitim' sınıfı açıldı

Sivas'ta 'Montessori Eğitim' sınıfı açıldı

Sınıftan detay

Örnek Şehir Turab Allah Öğrenciler 

-Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuşması
-diğer detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta çocukların kendi yönettikleri etkinlikleri, yaşayarak öğrenmeyi ve işbirliğine dayalı oyunu temel alan 'Montessori Eğitim' sınıfı açıldı. Sivas'ta '2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi' kapsamında İhsan Katurman Anaokulu'nda çocukların kendi yönettikleri etkinlikleri, yaşayarak öğrenmeyi ve işbirliğine dayalı oyunu temel alan 'Montessori Eğitim' sınıfı açıldı. Açılışta konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan,"Bu proje, yaptığımız en önemli projelerden birisi. Okul öncesi çocuklarımızın özellikle el becerileri, görselliğe dayalı somut uygulanabilir alanlar oluşturabilmek. Herkes 'Finlandiya modeli' der. 'Neden Türkiye'de yoktur' diye söylenir. işte şimdi Türkiye'de bu alanlar gittikçe artmaya başladı.
Orijinal, teknik adı Montessori'dir. Bizim Türkiye'de ki en büyük sorun, eğitim daha çok soyut odaklı. Daha somutlaştırmamız, daha görsel hale getirmemiz, çocuklarımızın dikkatini çekecek alanlar atölyeler oluşturmamız gerekmektedir. Biz çocuklarımıza genelde bilgi aktarıyoruz, bilgi aktarmak eğitim demek değildir. Biz çocuklarımıza bilgiye giden yolları bulmamız, öğretmemiz gerekmektedir. " dedi.
Bir çocuğun gönlüne girmenin, aklına girmekten geçtiğini belirten Vali Ayhan,"Bundan sonra Sivas'ta eğitimin temel içeriğini çok zenginleştireceğiz. Çocuklarımızın gönüllerine dokunacağız. Gönlüne giremediğimiz çocuğumuzun aklına girmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bundan sonraki bütün sürecimiz gözle görülür değildir, belki fiziki bir yönü yoktur. Tamamen çocuklarımızın, öğrencilerimizin ruh dünyalarına, becerilerine, akıllarına hitap edeceğiz. İnşallah Sivas'ta eğitimde de zirveyi zorlayacağız. Sivas eğitimde örnek şehirlerden birisi olacak. Bu atölyeler Sivas'ta artacak. İlk etapta 20 sınıf yapacağız. Parasal hiçbir sorunumuz yoktur." diye konuştu.
Konuşmanın ardından sınıfın açılış kurdelesi kesildi. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve öğrenciler katıldı.
Açılışın ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler sınıfı gezdi.
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