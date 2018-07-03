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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Sivas'ta minibüsle traktör çarpıştı: 20 yaralı (2) İzle

Sivas'ta minibüsle traktör çarpıştı: 20 yaralı (2) İzle

- Olay yerinden ayrılan ambulans - Kaza yerinden genel ve detay görüntüler Sivas'ta minibüsle traktör çarpıştı: 20 yaralı - Düğüne gidenleri taşıyan minibüsle traktörün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandıSİVAS (AA) - Sivas'ta düğüne gidenleri taşıyan minibüsle traktörün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 20 kişi yaralandı.İstanbul'dan yakınlarının düğünü için Sivas'a gelenleri taşıyan Abdullah Karadağ'ın kullandığı 34 EB 1865 plakalı minibüs, Ankara - Sivas karayolu Yıldızeli ilçesi yakınlarında, römorkunda tarım işçileri bulunan Mustafa Yılmaz idaresindeki 58 YE 135 plakalı traktörle çarpıştı.İlk belirlemelere göre, yaralanan sürücüler ile araçlardaki 18 kişi, Yıldızeli ve Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastane Tarım 

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